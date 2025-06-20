Гимнастки из Ивантеевки завоевали медали на турнире «Триумф»
Две серебряные медали завоевали воспитанницы спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» Злата Иванченко и Амалия Зиятдинова на финальном этапе турнира «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
«Злата Иванченко, выступавшая в возрастной категории 2016 года рождения, поднялась на вторую ступень пьедестала почёта. Отличные результаты показала и Амалия Зиятдинова, завоевавшая серебряную награду в упражнении без предмета», — говорится в сообщении.Кроме того, в упражнении с мячом Амалия Зиятдинова заняла почётное четвёртое место.
Финальный этап турнира «Триумф» проводился на базе санатория «Амакс» в округе Истра. Медали лучшим спортсменкам вручила чемпионка Игр стран БРИКС, призер чемпионата России и мастер спорта России международного класса Диана Чугунихина.