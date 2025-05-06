В городе Пушкино возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать»

Сотрудники компании «Россети Московский регион» при ликвидации последствий самого разрушительного за 15 лет циклона отремонтировали 412 линий электропередачи. Он также сняли с проводов 3 923 упавших на ЛЭП дерева, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.