В городе Пушкино возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать»

Фото: пресс-служба г. о. Пушкинский
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов в канун Дня Победы возложил цветы к мемориалу «Скорбящая мать» в городе Пушкино. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В церемонии участвовали ещё около 30 человек – юнармейцы, «Волонтёры Победы», «Волонтёры Подмосковья», а также представители прокуратуры Московской области.
Ранее в Пушкинском состоялась патриотическая акция «Звезда Победы». Активисты выстроились в форме звёзд в трёх городах – Пушкине, Ивантеевке и Красноармейске – в знак уважения к поколению победителей и гордость за страну. В акции участвовали около 750 человек.
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«Впереди у нас самый большой в нашей стране праздник. Провели мероприятие с нашей молодёжью. Очень важно привлекать молодых людей к таким патриотическим встречам, чтобы и они могли сказать слова благодарности ветеранам», – отметил глава Красноцветов.Фото: пресс-служба г. о. Пушкинский
Ранее в Пушкинском состоялась патриотическая акция «Звезда Победы». Активисты выстроились в форме звёзд в трёх городах – Пушкине, Ивантеевке и Красноармейске – в знак уважения к поколению победителей и гордость за страну. В акции участвовали около 750 человек.
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Лора Луганская