В пушкинских МФЦ проводят акцию «Никто не забыт, ничто не забыто»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
Акция под названием «Никто не забыт, ничто не забыто» проходит с 5 по 25 мая в МФЦ городского округа Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Во всех офисах и территориально обособленных подразделениях МФЦ округа размещены портреты героев Великой Отечественной войны, блокадников, всех тех, кто внес вклад в общее дело Победы.
В офисах размещено более 200 портретов героев войны. Дополнить стену памяти могут все желающие. Для этого нужно до 20 мая принести портреты родных и близких в любой из офисов «Мои документы». В городе Пушкино он расположен по адресу Московский проспект, д. 54а, в Ивантеевке – в Центральном проезде, д. 4, в Красноармейске – на проспекте Испытателей, д. 7.
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«Это возможность поблагодарить наших отцов, дедов и прадедов, защитивших Родину, прошедших войну на полях сражений и в тылу», – сказала директор МФЦ городского округ Ирина Левченко.Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
В офисах размещено более 200 портретов героев войны. Дополнить стену памяти могут все желающие. Для этого нужно до 20 мая принести портреты родных и близких в любой из офисов «Мои документы». В городе Пушкино он расположен по адресу Московский проспект, д. 54а, в Ивантеевке – в Центральном проезде, д. 4, в Красноармейске – на проспекте Испытателей, д. 7.
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Лора Луганская