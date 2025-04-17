Росгвардейцы задержали подозреваемого в крупном сбыте наркотиков в Пушкино

Видео: ГУ Росгвардии по Подмосковью
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере в подмосковном Пушкино. Видео задержания предоставили в ведомстве. Уточняется, что задержанным оказался 22-летний уроженец ближнего зарубежья.
Патруль увидел злоумышленника ночью во дворе жилого дома. Увидев правоохранителей, мужчина попытался скрыться, но ему это не удалось.
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«В разговоре с правоохранителями мужчина признался, что имеет при себе запрещенное вещество, предназначенное для дальнейшего сбыта», — сказано в релизе Росгвардии.При досмотре у задержанного изъяли 2,55 героина. Молодого человека передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Открыто уголовное дело.
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Никита Кротов