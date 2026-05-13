В Госдуме объяснили, как система госконтрактов влияет на повседневную жизнь

13 мая 2026, 16:58

оригинал Фото: Радио 1

Система государственных контрактов непосредственно влияет на повседневную жизнь людей. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом заявил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта на XXI Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ». Он открылся в Инновационном центре «Сколково».





По словам депутата, главная функция системы госконтрактов – это удовлетворение потребностей людей, населения регионов и городов.

«Через систему контрактования, которую проводит муниципальная, региональная власть и федеральные органы власти, мы удовлетворяем потребности в том, с чем люди сталкиваются в повседневной жизни. Как влияет контрактная система закупок на поставленную президентом задачу обеспечить технологический суверенитет нашей страны? Самым непосредственным образом: это контрактование выигранного конкурса отечественным производителям», – отметил Гетта.

Фото: Радио 1

«За первый квартал текущего года цифра поставок товаров по системе контрактования по закону №44, в том числе по контрактам на подрядные работы, – 510 млрд рублей. Это 65% от общего объёма всех закупаемых товаров. Мы достигаем этой цели. Постановление правительства №719 максимально эффективно помогает нашему производителю войти в систему контрактов, получить гарантированный сбыт и уверенно смотреть в завтрашний день, платить зарплаты и производить продукцию», – сказал Гетта.