В Госдуме объяснили, как система госконтрактов влияет на повседневную жизнь
Система государственных контрактов непосредственно влияет на повседневную жизнь людей. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом заявил зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта на XXI Всероссийском Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ». Он открылся в Инновационном центре «Сколково».
По словам депутата, главная функция системы госконтрактов – это удовлетворение потребностей людей, населения регионов и городов.
«Через систему контрактования, которую проводит муниципальная, региональная власть и федеральные органы власти, мы удовлетворяем потребности в том, с чем люди сталкиваются в повседневной жизни. Как влияет контрактная система закупок на поставленную президентом задачу обеспечить технологический суверенитет нашей страны? Самым непосредственным образом: это контрактование выигранного конкурса отечественным производителям», – отметил Гетта.
Он также привёл данные Минфина России, который отслеживает систему государственных и муниципальных закупок.
«За первый квартал текущего года цифра поставок товаров по системе контрактования по закону №44, в том числе по контрактам на подрядные работы, – 510 млрд рублей. Это 65% от общего объёма всех закупаемых товаров. Мы достигаем этой цели. Постановление правительства №719 максимально эффективно помогает нашему производителю войти в систему контрактов, получить гарантированный сбыт и уверенно смотреть в завтрашний день, платить зарплаты и производить продукцию», – сказал Гетта.
Девиз нынешнего Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» – «Курс на технологический суверенитет». Мероприятие проводится по поручению первого зампреда правительства Дениса Мантурова, объединяя руководителей федеральных и региональных органов власти, представителей бизнеса, общественных организаций, экспертов и специалистов в области контрактной системы из 89 регионов страны. В программе – дискуссия с участием федеральных спикеров, сессии об искусственном интеллекте в закупках, отраслевые диалоги по строительству, здравоохранению и энергетике.