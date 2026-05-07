Молодежный историко-культурный форум «Истоки» состоится в Севастополе
В период с 7 августа по 25 сентября 2026 года в Севастополе на базе Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» пройдет Молодежный историко-культурный форум «Истоки».
Мероприятие проводит Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриот) в рамках федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети».
Цель форума — укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, формирование любви к Родине и бережного отношения к истории Отечества, культурному наследию и традициям своего народа и семьи.
Всего пройдет пять тематических заездов, которые объединят более 700 участников в возрасте от 18 до 35 лет.
- С 7 по 12 августа состоится заезд «Вера» для молодых воспитанников духовных академий и семинарий.
- С 18 по 23 августа заезд «Слово» примет молодых медиаспециалистов и филологов.
- С 29 августа по 3 сентября пройдет заезд «Осмысление» для гуманитариев и активистов общественных организаций.
- С 9 по 14 сентября на заезде «Самодисциплина» соберутся спортсмены, тренеры и специалисты в области физкультуры и спорта.
- С 20 по 25 сентября заезд «Творчество» объединит артистов театра, режиссеров и сценаристов.
Регистрация на форум и грантовый конкурс осуществляется до 15 июля на платформе ФГАИС «Молодежь России» по ссылке.