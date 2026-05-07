Молодежный историко-культурный форум «Истоки» состоится в Севастополе

07 мая 2026, 10:47

В период с 7 августа по 25 сентября 2026 года в Севастополе на базе Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» пройдет Молодежный историко-культурный форум «Истоки».





Мероприятие проводит Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриот) в рамках федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети».



Цель форума — укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, формирование любви к Родине и бережного отношения к истории Отечества, культурному наследию и традициям своего народа и семьи.



Всего пройдет пять тематических заездов, которые объединят более 700 участников в возрасте от 18 до 35 лет.

