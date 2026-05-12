На «КазаньФорум» зарегистрировались участники более 100 стран
На XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир находятся зарегистрированные из 103 стран участники. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана и член оргкомитета форума Талия Минуллина на брифинге в Кабинете министров республики.
Как пишет «Татар-информ», это рекорд. Никогда ранее форум не собирал столько представителей и высокопоставленных гостей.
Окончательные итоги пока не подводятся. Мероприятие только начинается. Форум продлится с 12 по 17 мая.
