На «КазаньФорум» зарегистрировались участники более 100 стран

12 мая 2026, 12:36

Фото: istockphoto/RAndrey

На XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир находятся зарегистрированные из 103 стран участники. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана и член оргкомитета форума Талия Минуллина на брифинге в Кабинете министров республики.





Как пишет «Татар-информ», это рекорд. Никогда ранее форум не собирал столько представителей и высокопоставленных гостей.



Окончательные итоги пока не подводятся. Мероприятие только начинается. Форум продлится с 12 по 17 мая.



