Омбудсмен Фаевская будет вместе с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья защищать их права

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и председатель Ассоциации ветеранов СВО региона Кирилл Лосунчуков подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата омбудсмена Подмосковья.
«Совместными усилиями с ассоциацией будем стараться повысить уровень защиты, восстановления прав и законных интересов участников спецоперации и членов их семей», – сказала Фаевская.Соглашение предусматривает оперативный обмен информацией о нарушениях прав участников СВО и их семей, предоставление помощи в защите этих прав, совместные мероприятия по повышению правовой грамотности и многое другое.
Жалобу в случае нарушения прав или обращение к Фаевской можно подать через МФЦ, с использованием формы «Обратиться к уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья либо направить письмо по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.
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