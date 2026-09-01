В Химках 1 сентября открыли первый воспитательно-образовательный комплекс
В микрорайоне Новогорск в День знаний открылся первый в Химках воспитательно-образовательный комплекс. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В состав школы №19 вошли начальная школа и детсад, которые разместились под одной крышей. В новом учебном году учреждение примет 100 учеников и 170 воспитанников.
«Модернизация образовательной инфраструктуры стала возможной благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьёва. Доброй традицией Дня знаний остается угощение младших школьников мороженым после торжественных линеек. В этом году в Химках для ребят подготовили более 14 000 стаканчиков», – отметила глава муниципалитета Инна Федотова.
Трёхэтажный комплекс площадью более 5000 квадратных метров рассчитан на 270 детей. Для них предусмотрены учебные кабинеты, столовая, актовый и два спортивных зала. В дошкольной части оборудовали групповые помещения, игровые и спальни.
Новый формат объединяет дошкольное и начальное образование в едином пространстве и создаёт преемственность между двумя этапами взросления ребёнка.
В администрации назвали открытие комплекса одним из ключевых событий Дня знаний в Химках.