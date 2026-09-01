В Химках 1 сентября открыли первый воспитательно-образовательный комплекс

01 сентября 2026, 21:07

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В микрорайоне Новогорск в День знаний открылся первый в Химках воспитательно-образовательный комплекс. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





В состав школы №19 вошли начальная школа и детсад, которые разместились под одной крышей. В новом учебном году учреждение примет 100 учеников и 170 воспитанников.

«Модернизация образовательной инфраструктуры стала возможной благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьёва. Доброй традицией Дня знаний остается угощение младших школьников мороженым после торжественных линеек. В этом году в Химках для ребят подготовили более 14 000 стаканчиков», – отметила глава муниципалитета Инна Федотова.