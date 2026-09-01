В Подмосковье с начала года благоустроили 250 «народных троп» к школам

01 сентября 2026, 20:53

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Коммунальщики Подмосковья перед Днём знаний провели масштабную подготовку проходов к школам и детсадам, чтобы путь к ним был удобным и безопасным. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





В преддверии 1 сентября подрядные организации завершили благоустройство 250 «народных троп».



На 130 объектах разбитую плитку заменили на ровный асфальт. На 120 участках проложили новые дорожки на месте протоптанных грунтовых проходов.

Все тропы сделали широкими – от полутора до двух метров, чтобы ученикам с объёмными рюкзаками и мамам с колясками было удобно расходиться. На съездах к проезжей части сделали занижение бордюров. «Программа в этом году увеличена почти вдвое. Планируем обновить 1037 пешеходных коммуникаций. Речь идёт не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих. Адресный перечень сформировали по результатам заявок от населения. В приоритете – обустройство троп школ и больниц», – отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Игорь Даниленко.