В Химках приступили к строительству ж/д станции Монумент
Подготовительные работы по строительству железнодорожной станции Монумент начались в округе Химки — между станциями Химки и Можаниново. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сейчас рабочие занимаются обустройством строительного городка и временных дорог.
«Это первая железнодорожная станция, которую реализуют совместно правительство региона и РЖД. Монумент войдёт в МЦД-3 и улучшит транспортную связь жителей ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» с Москвой, другими микрорайонами Химок и населёнными пунктами области», — заявил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.Он добавил, что объект будет соответствовать всем современным стандартам безопасности и комфорта.
Открыть новую станцию планируют в третьем квартале 2027 года.