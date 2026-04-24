В Подольске поставили на кадастровый учёт новостройку на 176 квартир
Дом на 176 квартир, построенный в составе жилого комплекса «Литейный» в Подольске, получил кадастровый номер. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь владельцы квартир смогут зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.
Общая площадь дома составляет более десяти тысяч квадратных метров. Квартиры там представлены разных планировок. Подъезд сделан по принципу безбарьерной среды для удобства маломобильных людей и жильцов с колясками. На прилегающей территории обустроена гостевая парковка и установлены детские и спортивные площадки.«Адрес новостройки: Подольск, улица Народная, дом №13А. Кадастровый номер: 50:55:0030903:2305», — говорится в сообщении.