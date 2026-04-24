В Подольске поставили на кадастровый учёт новостройку на 176 квартир

24 апреля 2026, 09:55

Дом на 176 квартир, построенный в составе жилого комплекса «Литейный» в Подольске, получил кадастровый номер. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы квартир смогут зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.



