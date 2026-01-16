В Химках, Пушкино и Щёлково пройдут акции по сбору вторсырья

16 января 2026, 16:11

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

18 января жители сразу трёх городов в Химках, Пушкино и Щёлково смогут передать отходы на переработку в рамках экологических акций, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.







К участию приглашают всех желающих. График проведения:

Пушкино: 12:30–14:00, М-8 Холмогоры, 33-й км, с18, парковка ТЦ «Акварель»;

Химки: 12:00–13:00, ул. Германа Титова, д. 14к1;

Щёлково: 12:00–14:00, ул. Талсинская, д. 64.

Организаторы напоминают, что переработка вторсырья помогает беречь природные ресурсы, снижать уровень загрязнения и экономить энергию. Активность горожан — важный фактор успеха подобных инициатив и формирование экологически ответственного поведения, включая у подрастающего поколения, отмечают волонтёры.