В Коломне 22 января проведут донорскую акцию
Выездная донорская акция состоится в конькобежном центре Коломны в четверг, 22 января. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Сдать кровь можно будет с 9 утра до полудня. Предварительная запись на донацию откроется 19 января на сайте donormo.ru.
«Благодаря выездным акциям жители Московской области имеют возможность стать донорами прямо у себя в городе. Их кровь может стать настоящим спасением для многих людей, которые в ней нуждаются», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.Стать донором моет любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Донорам дадут выплату на питание в размере 1106 рублей, а также справку для освобождения от работы с сохранением зарплаты на два дня — день сдачи крови и дополнительный день отдыха.