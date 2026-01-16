В Коломне 22 января проведут донорскую акцию

16 января 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездная донорская акция состоится в конькобежном центре Коломны в четверг, 22 января. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.





Сдать кровь можно будет с 9 утра до полудня. Предварительная запись на донацию откроется 19 января на сайте donormo.ru.





«Благодаря выездным акциям жители Московской области имеют возможность стать донорами прямо у себя в городе. Их кровь может стать настоящим спасением для многих людей, которые в ней нуждаются», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.