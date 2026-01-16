В Подмосковье 834 000 человек получили онлайн-консультации после диспансеризации

16 января 2026, 15:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области по итогам диспансеризации в прошлом году получили консультацию врача онлайн более 834 000 пациентов. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Пациенты могут обсудить с врачом результаты диспансеризации без посещения поликлиники на телемедицинской консультации. Медик даст разъяснения по поводу анализов, исследований, порекомендует лечение.

«Современные технологии упрощают получение многих медицинских услуг. Сегодня в Подмосковье телемедицина позволяет пациенту продлить электронный рецепт на льготное лекарство, не выходя из дома, обсудить с врачом итоги диспансеризации, получить корректировку лечения. Телемедицинские консультации доступны детям и беременным женщинам. Всего в прошедшем году более 834 000 жителей Подмосковья обсудили результаты диспансеризации с врачом в режиме онлайн», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.