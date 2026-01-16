В Подмосковье 834 000 человек получили онлайн-консультации после диспансеризации
В Московской области по итогам диспансеризации в прошлом году получили консультацию врача онлайн более 834 000 пациентов. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациенты могут обсудить с врачом результаты диспансеризации без посещения поликлиники на телемедицинской консультации. Медик даст разъяснения по поводу анализов, исследований, порекомендует лечение.
«Современные технологии упрощают получение многих медицинских услуг. Сегодня в Подмосковье телемедицина позволяет пациенту продлить электронный рецепт на льготное лекарство, не выходя из дома, обсудить с врачом итоги диспансеризации, получить корректировку лечения. Телемедицинские консультации доступны детям и беременным женщинам. Всего в прошедшем году более 834 000 жителей Подмосковья обсудили результаты диспансеризации с врачом в режиме онлайн», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В пресс-службе добавили, что записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере МАХ, портал госуслуг «Здоровье», а также через инфомат в поликлинике, по телефону горячей линии 122 или на приёме у лечащего врача.