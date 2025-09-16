В ходе выездной администрации в Ступине обсудили проблемы здравоохранения
В ступинском парке им. Островского прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. В центре внимания были вопросы здравоохранения, сообщили в пресс-службе руководства городского округа.
В диалоге с жителями участвовали глава муниципалитета Сергей Мужальских, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, начальник управления организации медицинской помощи матерям и детям Минздрава Московской области Елена Ляккер, представители администрации округа, Ступинской клинической больницы и окружного Совета депутатов.
Жители интересовались наличием необходимых лекарств в аптеках и медучреждениях, обеспечением медицинскими средствами, дефицитом кадров. Обсудили и бесплатные препараты для льготников.
Жители также задали вопросы о работе амбулатории в селе Большое Алексеевское, благоустройства хоккейной коробки и другие. Ступинцев волнует и ситуация с недостроем.
«Такие встречи позволяют нам оперативно узнавать от жителей проблемные моменты и вместе находить пути решения. Проведение выездных администраций будем продолжать как в городе, так и в сельской местности. Каждый вопрос должен быть услышан», – подчеркнул Мужальских.Он уверен, что общими усилиями с Минздравом, депутатами и жителями нам удастся решить проблемные вопросы.