В ходе выездной администрации в Ступине обсудили проблемы здравоохранения

16 сентября 2025, 17:34

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В ступинском парке им. Островского прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. В центре внимания были вопросы здравоохранения, сообщили в пресс-службе руководства городского округа.





В диалоге с жителями участвовали глава муниципалитета Сергей Мужальских, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, начальник управления организации медицинской помощи матерям и детям Минздрава Московской области Елена Ляккер, представители администрации округа, Ступинской клинической больницы и окружного Совета депутатов.



Жители интересовались наличием необходимых лекарств в аптеках и медучреждениях, обеспечением медицинскими средствами, дефицитом кадров. Обсудили и бесплатные препараты для льготников.





Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино



Жители также задали вопросы о работе амбулатории в селе Большое Алексеевское, благоустройства хоккейной коробки и другие. Ступинцев волнует и ситуация с недостроем.

«Такие встречи позволяют нам оперативно узнавать от жителей проблемные моменты и вместе находить пути решения. Проведение выездных администраций будем продолжать как в городе, так и в сельской местности. Каждый вопрос должен быть услышан», – подчеркнул Мужальских.