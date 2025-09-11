Теплосеть в Ступине после капремонта ждут гидравлические испытания
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских проверил ход капремонта теплосети на улице Калинина. Вместе с ним приехали профильные специалисты, депутаты, представители Общественной палаты и активисты, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Протяжённость трубопровода – 1,7 тыс. м. От него запитано девять многоквартирных домов, в которых проживают более 6 тыс. человек.
Всего заменяют четыре трубы, которые питаются от центрального теплового пункта «Северо-Западная». Работы выполнены на 90%. К концу следующей недели пройдут гидравлические испытания.
«Жильцы должны встретить зимний период с новыми, надёжными сетями. Работы идут без перебоев, горячая вода подаётся по байпасу. К отопительному периоду капремонт должен быть завершён», – подчеркнул руководитель муниципалитета.
Горожан волнует вопрос благоустройства территории после ремонта, но переживать не стоит.
«Понимаем беспокойство жильцов. Но все восстановительные работы, касающиеся асфальта, газонов, дворов, завершат к концу октября», – пообещал руководитель проекта ООО «Полимер Строй» Дмитрий Цирульников.На встрече также задавали вопросы о капремонте многоквартирных домов, уборке подъездов, подготовке к зиме. Обращения ступинцев приняли в работу.
Как напомнили в администрации, в этом году в округе ведут масштабные работы на 19 объектах. Модернизируют и строят 12 участков теплосетей, пять котельных, два центральных тепловых пункта. Приступили к строительству котельной на Домостроительной улице. Завершить работы планируют в следующем году.