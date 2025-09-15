В Ступине провели традиционный овощной гастрофестиваль

15 сентября 2025, 14:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В парке Островского провели гастрономический фестиваль «Ступинская застолица или овощной разгуляй». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Ступино.





На главной сцене парка в программе «Гостей встречаем, на Разгуляй приглашаем!» выступили ансамбль песни и танца «Русский стиль», вокальный ансамбль «Сарафан» и оркестр народных инструментов «Мелодии России». Для гостей всех возрастов подготовили насыщенную развлекательную программу.



На арт-площадке «Капустная мозаика» посетители могли попробовать блюда из капусты и принять участие в мастер-классах. Там же была развёрнута выставка-конкурс овощных композиций «Огородная рапсодия». Участники представили работы из овощей и природных материалов.

«В этом году мы хотели удивить гостей, поэтому сделали героиней праздника капусту. Она полезна, из неё можно приготовить множество блюд. Мы показали, что можно сделать из девяти видов этого овоща. Надеемся, все гости фестиваля сыты и счастливы», – сказала директор Культурно-творческого центра округа Ирина Ухабова.