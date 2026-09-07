В Истре сотрудники Мособлкомлеса спасли лосёнка из открытого колодца
В муниципальном округе Истра из открытого колодца вызволили лосёнка. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в региональную службу Мособлкомлеса от оператора системы «112».
«В коттеджном посёлке «Тихая Заводь» в деревне Карцево муниципального округа Истра в открытый колодец провалился лосёнок. Самостоятельно выбраться из ловушки он не мог. На место оперативно прибыли инспекторы охотнадзора подмосковного Комитета лесного хозяйства. Как выяснилось, лосиха смогла преодолеть ограждение посёлка, а её детёныш, пытаясь найти проход, упал в открытый колодец», – рассказали в пресс-службе.К спасению подключились представители охотпользователя. Животное удалось освободить с помощью тяжёлой техники. Оказавшись на свободе, лосёнок сразу направился в ближайший лес, где его ждала мать.