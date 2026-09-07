Выплаты на новорождённых в Подмосковье оформили онлайн 40 000 раз

07 сентября 2026, 10:37

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

На подмосковный портал госуслуг с начала года поступило около 40 000 заявлений на оформление выплаты для покупки предметов и средств для ухода за новорождёнными. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Оформить выплату на 20 000 рублей может один из родителей или опекунов, если раньше не был получен подарочный набор.

«Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить данные о ребёнке, указать банковские реквизиты и прикрепить цифровые копии документов. В услугу внедрён сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Он проверяет прикреплённые к электронному заявлению документы и находит неверные файлы», – рассказали в министерстве.