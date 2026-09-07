Число малых и средних предприятий в Подмосковье выросло за год на 5%

07 сентября 2026, 10:42

оригинал Фото: istockphoto.com/Marko Stojkovic

Около 470 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства насчитывается в Московской области в настоящее время. За год их число вросло почти на пять процентов: более чем на 21 тысячу. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Депутат отметил, что поддерживать рост деловой активности помогают действующие в Подмосковье меры поддержки предпринимателей.





«Мы видим положительную динамику. И наша задача — поддержать её реальными инструментами. Например, область субсидирует до 50% затрат на приобретение оборудования для модернизации производства, возмещает первый взнос на лизинг, а социальным предпринимателям компенсирует до 85% затрат», — сказал Ефимов.