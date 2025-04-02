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В истринском коттеджном посёлке «Кембридж» построили ещё один дом

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Ещё один таунхаус построили в жилом комплексе «Кембридж», расположенном в деревне Красный Посёлок муниципального округа Истра, новостройке выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Всего в рамках создания коттеджного посёлка «Кембридж» запланированы семь очередей строительства, включающих полноценную социальную инфраструктуру. Здесь уже работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, есть творческие мастерские для детей с уроками вокала, актёрского мастерства, рисования и акробатики, завершено строительство школы на 594 места», — говорится в сообщении.
На территории посёлка, стилизованного под английский городок, установлено несколько игровых площадок для детей разных возрастов, а на Большом бульваре ведётся строительство спортивной площадки.

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Строительная готовность гимназии №23 в Химках составляет 20%
02 апреля 2025, 09:17

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В микрорайоне Сходня городского округа Химки на улице Чапаева идёт капитальный ремонт гимназии № 23. На сегодняшний день подрядчик выполняет общестроительные работы, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Строительство ведется в рамках региональной государственной программы и национального проекта «Молодёжь и дети». На объекте задействовано 25 человек, общая строительная готовность составляет 20%. Рабочие занимаются монтажом перегородок, штукатурными работами и установкой инженерных сетей.

В процессе ремонта зданию будет придан новый облик, а все инженерные системы, радиаторы, сантехника, окна и двери будут заменены. Строители выполнят внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обновят входную группу и благоустроят прилегающую территорию. Кроме того, в рамках капитального ремонта планируется замена мебели. Завершение всех работ запланировано на август 2025 года.

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В Ленинском округе выявили «резиновую» квартиру для мигрантов
02 апреля 2025, 09:11

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы десять иностранных граждан, выявили полицейские в одном из домов в микрорайоне Купелинка деревни Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Проверку соблюдения иностранцами режима пребывания на территории Российской Федерации проводили участковые уполномоченные. Они выяснили, что хозяйка квартиры в Купелинке поставила на миграционный учёт десять человек, однако места для проживания им не предоставила», — говорится в сообщении.
Хозяйку квартиры задержали, завели против неё уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.

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#квартира
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Лицензии на управление жилыми домами получили уже более 30 компаний Подмосковья
01 апреля 2025, 22:49

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковным управляющим организациям с января этого года выдали 32 лицензии на деятельность по управлению многоквартирными домами. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Сотрудники министерства продолжают контролировать работу управляющих компаний в регионе. Лицензирование деятельности таких организаций – обязательное требование для повышения качества содержания многоквартирных домов, оказания услуг населению. Лицензия даёт компании право на включение в реестр лицензируемых организаций региона», – пояснили в пресс-службе.
Процедура получения документа предусматривает обязательную сдачу квалификационного экзамена, по итогам которого руководству компании выдают специальный документ.

Подать заявление организации могут на региональном портале госуслуг. Оно будет рассмотрено не более чем за 28 рабочих дней.

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В контакт-центре «Стань мамой в Подмосковье» за квартал приняли 63 тыс. звонков
01 апреля 2025, 22:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операторы контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» за три месяца приняли и обработали более 63 тыс. звонков. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Будущим мамам рассказывают о подмосковной системе родовспоможения, необходимых документах, помогают выбрать перинатальный центр с учётом пожеланий женщины, отвечают на волнующие вопросы.
«Женщины всегда могут задать вопросы или получить помощь, позвонив в контакт-центр. С начала года его операторы приняли свыше 63 тыс. звонков, в том числе 4 тыс. – из других российских регионов. Напомню, что по полису ОМС можно родить в любом перинатальном центре Московской области, независимо от региона проживания», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье» работает каждый день с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Также в Московской области функционирует портал «Стань мамой в Подмосковье», где собрана вся информация о системе родовспоможения в области.

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В Подмосковье начали приём документов по программе «Земский работник культуры»
01 апреля 2025, 22:27

Фото: iStock / Chalirmpoj Pimpisarn

В Московской области 1 апреля стартовал приём документов по программе «Земский работник культуры». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
«Планируется предоставление единовременных компенсационных выплат работникам культуры, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек», – уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что документы принимают от организаций культуры, подведомственных министерству, органам местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья.

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