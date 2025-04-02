В истринском коттеджном посёлке «Кембридж» построили ещё один дом

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Ещё один таунхаус построили в жилом комплексе «Кембридж», расположенном в деревне Красный Посёлок муниципального округа Истра, новостройке выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Всего в рамках создания коттеджного посёлка «Кембридж» запланированы семь очередей строительства, включающих полноценную социальную инфраструктуру. Здесь уже работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, есть творческие мастерские для детей с уроками вокала, актёрского мастерства, рисования и акробатики, завершено строительство школы на 594 места», — говорится в сообщении.На территории посёлка, стилизованного под английский городок, установлено несколько игровых площадок для детей разных возрастов, а на Большом бульваре ведётся строительство спортивной площадки.
Читайте также:
Строительная готовность гимназии №23 в Химках составляет 20%
В Ивантеевке построят школьный корпус на 350 мест
В Московской области продолжается строительство ЖК «Аникеевский»
Лев Каштанов