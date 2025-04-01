В Ивантеевке построят школьный корпус на 350 мест

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Реконструкцию Образовательного центра №2 проведут в Ивантеевке, кроме того, к учебному заведению пристроят корпус на 350 учеников. Подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и реконструировать здание Образовательного центра №2 общей площадью более 6 тысяч квадратных метров, расположенное по адресу: Ивантеевка, Хлебозаводская улица, дом №18, а также построить пристройку на 350 мест общей площадью не более 5,5 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.Завершить работы планируется в 2027 году.
Начальная цена лота составляет 1 миллиард 34 миллиона 87 тысяч 109 рублей 64 копейки. Заявки принимаются до 14 апреля.
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