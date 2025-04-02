Строительная готовность гимназии №23 в Химках составляет 20%

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
В микрорайоне Сходня городского округа Химки на улице Чапаева идёт капитальный ремонт гимназии № 23. На сегодняшний день подрядчик выполняет общестроительные работы, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Строительство ведется в рамках региональной государственной программы и национального проекта «Молодёжь и дети». На объекте задействовано 25 человек, общая строительная готовность составляет 20%. Рабочие занимаются монтажом перегородок, штукатурными работами и установкой инженерных сетей.
В процессе ремонта зданию будет придан новый облик, а все инженерные системы, радиаторы, сантехника, окна и двери будут заменены. Строители выполнят внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обновят входную группу и благоустроят прилегающую территорию. Кроме того, в рамках капитального ремонта планируется замена мебели. Завершение всех работ запланировано на август 2025 года.
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В процессе ремонта зданию будет придан новый облик, а все инженерные системы, радиаторы, сантехника, окна и двери будут заменены. Строители выполнят внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обновят входную группу и благоустроят прилегающую территорию. Кроме того, в рамках капитального ремонта планируется замена мебели. Завершение всех работ запланировано на август 2025 года.
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Дайана Хусинова