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Строительная готовность гимназии №23 в Химках составляет 20%

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

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В микрорайоне Сходня городского округа Химки на улице Чапаева идёт капитальный ремонт гимназии № 23. На сегодняшний день подрядчик выполняет общестроительные работы, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Строительство ведется в рамках региональной государственной программы и национального проекта «Молодёжь и дети». На объекте задействовано 25 человек, общая строительная готовность составляет 20%. Рабочие занимаются монтажом перегородок, штукатурными работами и установкой инженерных сетей.

В процессе ремонта зданию будет придан новый облик, а все инженерные системы, радиаторы, сантехника, окна и двери будут заменены. Строители выполнят внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обновят входную группу и благоустроят прилегающую территорию. Кроме того, в рамках капитального ремонта планируется замена мебели. Завершение всех работ запланировано на август 2025 года.

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В Ленинском округе выявили «резиновую» квартиру для мигрантов
02 апреля 2025, 09:11

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы десять иностранных граждан, выявили полицейские в одном из домов в микрорайоне Купелинка деревни Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Проверку соблюдения иностранцами режима пребывания на территории Российской Федерации проводили участковые уполномоченные. Они выяснили, что хозяйка квартиры в Купелинке поставила на миграционный учёт десять человек, однако места для проживания им не предоставила», — говорится в сообщении.
Хозяйку квартиры задержали, завели против неё уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.

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Лицензии на управление жилыми домами получили уже более 30 компаний Подмосковья
01 апреля 2025, 22:49

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковным управляющим организациям с января этого года выдали 32 лицензии на деятельность по управлению многоквартирными домами. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Сотрудники министерства продолжают контролировать работу управляющих компаний в регионе. Лицензирование деятельности таких организаций – обязательное требование для повышения качества содержания многоквартирных домов, оказания услуг населению. Лицензия даёт компании право на включение в реестр лицензируемых организаций региона», – пояснили в пресс-службе.
Процедура получения документа предусматривает обязательную сдачу квалификационного экзамена, по итогам которого руководству компании выдают специальный документ.

Подать заявление организации могут на региональном портале госуслуг. Оно будет рассмотрено не более чем за 28 рабочих дней.

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В контакт-центре «Стань мамой в Подмосковье» за квартал приняли 63 тыс. звонков
01 апреля 2025, 22:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операторы контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» за три месяца приняли и обработали более 63 тыс. звонков. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Будущим мамам рассказывают о подмосковной системе родовспоможения, необходимых документах, помогают выбрать перинатальный центр с учётом пожеланий женщины, отвечают на волнующие вопросы.
«Женщины всегда могут задать вопросы или получить помощь, позвонив в контакт-центр. С начала года его операторы приняли свыше 63 тыс. звонков, в том числе 4 тыс. – из других российских регионов. Напомню, что по полису ОМС можно родить в любом перинатальном центре Московской области, независимо от региона проживания», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье» работает каждый день с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Также в Московской области функционирует портал «Стань мамой в Подмосковье», где собрана вся информация о системе родовспоможения в области.

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В Подмосковье начали приём документов по программе «Земский работник культуры»
01 апреля 2025, 22:27

Фото: iStock / Chalirmpoj Pimpisarn

В Московской области 1 апреля стартовал приём документов по программе «Земский работник культуры». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
«Планируется предоставление единовременных компенсационных выплат работникам культуры, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек», – уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что документы принимают от организаций культуры, подведомственных министерству, органам местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья.

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Экстренную социальную помощь с начала года получили 15 тыс. жителей Подмосковья
01 апреля 2025, 21:51

Фото: iStock / mediaphotos

Жителям Подмосковья с начала года предоставили экстренной социальной помощи более чем на 113 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Получить такую помощь жители региона могут раз в год. Эта мера направлена на поддержку жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она позволяет покрыть неотложные нужды и расходы.
«С начала года более 113 млн. рублей было выплачено на оказание социальной помощи. Её получили более 15 тыс. жителей. Столкнуться с трудностями может каждый. Наша задача – поддержать человека. Сейчас оформить эту выплату стало ещё удобнее благодаря сервису, который помогает рассчитать доход при подаче заявления», – пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Как уточнили в министерстве, ситуации при которых граждане обращаются за экстренной социальной помощью, разные. Это инвалидность, безработица, малообеспеченность, неспособность к самообслуживанию из-за преклонного возраста или болезни и многое другое. Выплату получат и те, кто потерял жильё в результате аварии, взрыва или стихийного бедствия.

В случае трудной жизненной ситуации размер помощи может составить до 7 тыс. рублей на каждого члена семьи, для одиноко проживающих – до 10 тыс. Если речь идёт о повреждении или утрате жилья, сумма выплат может достигать 30 тыс. рублей на каждого члена семьи и 50 тыс. рублей – для одиноко проживающего.

Подать заявление на предоставление экстренной социальной помощи можно на региональном портале госуслуг.

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