В истринском посёлке Снегири открыли отремонтированную школу №3

04 сентября 2025, 15:10

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школа №3, расположенная на улице Кирова в посёлке Снегири города Дедовск муниципального округа Истра, открылась после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт была начат в январе текущего года и проводился в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».





«В ходе капитального ремонта в здании школы общей площадью более 2,8 тыс. квадратных метров утеплили кровлю и фасад, обновили инженерные коммуникации, заменили окна и двери, провели отделку внутренних помещений, включая спортивный зал и столовую, а также установили новое современное оборудование», — говорится в сообщении.