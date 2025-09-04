В Одинцове 6 сентября проведут акцию по сбору вторсырья
Экологическую акцию по раздельному сбору отходов для вторичного использования проведут в Одинцове в субботу, 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На переработку будет приниматься бумага, стекло, пластиковые бутылки и другое вторсырьё.
Акция будет проходить с 10:30 до 11:30 по адресу: Можайское шоссе, дом №8, на площадке возле бани.«Все участники получат бонусы от магазина «ВкусВилл», которые можно использовать при покупках или направить на благотворительность. Волонтёров, помогающих с проведением акции, тоже наградят», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрского движения. Волонтёрам предоставляют гранты, страхуют их жизнь и здоровье на время проведения акций, им помогают с организацией мероприятий и консультируют по открытию и ведению дел НКО. В список входит также информационная и методическая меры поддержки. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.