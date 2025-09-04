В Одинцове 6 сентября проведут акцию по сбору вторсырья

04 сентября 2025, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Экологическую акцию по раздельному сбору отходов для вторичного использования проведут в Одинцове в субботу, 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На переработку будет приниматься бумага, стекло, пластиковые бутылки и другое вторсырьё.



