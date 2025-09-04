В Подмосковье запустили онлайн-помощницу для бизнеса Софию
На инвестиционном портале Московской области запустили ИИ-консультанта Софию. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Цифровой помощник предназначен для консультационной помощи инвесторам и предпринимателям. Впервые он был представлен на ПМЭФ-2025 на стенде Московской области. Теперь цифрового ассистента запускают на инвестиционном портале региона.
«Сервис разработан специально для инвесторов и предпринимателей региона, чтобы помогать им быстро находить нужную информацию и получать оперативную консультацию. Новая система поможет определить самые выгодные варианты господдержки, расскажет, как их оформить оформления и подберет подходящую недвижимость или земельный участок для ведения бизнеса в регионе», – отметила Зиновьева.Цель цифровой помощницы Софии – облегчить подачу заявок на получение господдержки для малого и среднего бизнеса. При разработке ИИ-консультанта учли запросы предпринимателей, полученные в результате опроса. Обратиться за помощью к цифровому помощнику Софии можно на портале. До конца года ИИ-консультант будет работать в тестовом режиме.