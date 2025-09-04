В Подмосковье запустили онлайн-помощницу для бизнеса Софию

04 сентября 2025, 14:20

оригинал Фото: инвестпортал МО

На инвестиционном портале Московской области запустили ИИ-консультанта Софию. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.





Цифровой помощник предназначен для консультационной помощи инвесторам и предпринимателям. Впервые он был представлен на ПМЭФ-2025 на стенде Московской области. Теперь цифрового ассистента запускают на инвестиционном портале региона.



«Сервис разработан специально для инвесторов и предпринимателей региона, чтобы помогать им быстро находить нужную информацию и получать оперативную консультацию. Новая система поможет определить самые выгодные варианты господдержки, расскажет, как их оформить оформления и подберет подходящую недвижимость или земельный участок для ведения бизнеса в регионе», – отметила Зиновьева.