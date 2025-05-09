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В Ивантеевке открыли памятную доску в честь лётчика Прокудина на улице его имени

Фото: пресс-служба г. о. Пушкинский

Фото: пресс-служба г. о. Пушкинский

В Ивантеевке открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Алексея Прокудина. Она появилась на доме по улице, носящей имя ветерана, сообщили в пресс-службе, рассказали в пресс-службе городского округа Пушкинский
Алексей Николаевич Прокудин – штурман дальней авиации, участник битвы за Москву и героической обороны Сталинграда. Он выполнял самые ответственные задания, не раз отправлялся в самое пекло войны. На его счету – 255 боевых вылетов. В августе 1944 года штурману звена 108-го авиационного полка дальнего действия капитану Прокудину присвоили звание Героя Советского Союза.
«Открытие памятной доски – знаковое событие для округа. Алексей Николаевич был настоящим офицером – честным, храбрым, преданным своему делу. Его жизнь стала образцом для многих поколений защитников Отечества. Сегодня, открывая памятную доску, мы не только почтили память героя, но и передали эстафету мужества и чести молодому поколению», – сказала уполномоченный главы округа Нина Ушакова.
Фото: пресс-служба г. о. Пушкинский

От имени главы муниципалитета Максима Красноцветова она поблагодарила инициаторов установки мемориальной доски, а также автора идеи – депутата окружного Совета депутатов Владимира Савенко и его единомышленникам, родным и близким героя за сохранение памяти и преемственности поколений.

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#9 мая
Бдительные жители Балашихи сообщили о лесном пожаре
09 мая 2025, 15:52

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На территории гослесфонда Московской области за сутки обнаружили и ликвидировали один пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Местные жители заметили очаг возгорания в Озёрном участковом лесничестве в километре от микрорайона ВНИИПО городского Балашиха и сообщили по телефону 112. Пожар менее чем за полтора часа ликвидировали девять человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники», – говорится в сообщении.
Причинами пожара в ведомстве назвали действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы, чтобы наказать виновных.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару, полагается административная и уголовная ответственность. Для физлиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Срок лишения свободы может составить до 10 лет.

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В подмосковном Минздраве рассказали об особом вкладе медработников в Победу
09 мая 2025, 14:30

Фото: t.me/zabelinm

Медицинские работники сыграли особую роль в Победе в Великой Отечественной войне. Об этом, поздравляя жителей Подмосковья с 80-летием Победы, заявил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Особую роль в войне сыграли медработники, которые выносили раненых с поля боя, спасали жизни солдат под обстрелами и в тылу. А в послевоенное время они занимались восстановлением здоровья всей страны. Мы помним подвиг наших предков и будем продолжать передавать эту память своим детям, внукам и правнукам», – написал Забелин в своём телеграм-канале.
Он добавил, что подвиг народа, его стойкость, мужество и единство навсегда останутся в нашей памяти и будут примером патриотизма для всех поколений.

В Подмосковье, как и по всей России сегодня отмечают Юбилей Великой Победы. 80 лет назад, 9-го мая в 2 часа 10 минут по московскому времени, легендарный диктор Юрий Левитан прочитал в эфире подписанный в Берлине акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Он объявил, что Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.

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Брынцалов: «Каждая семья Подмосковья хранит историю бойцов и тружеников тыла»
09 мая 2025, 14:15

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В каждой подмосковной семье хранят историю близких, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с фашизмом и трудились в тылу. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, поздравляя ветеранов и всех жителей региона с 80-летием Победы.
«Путь к победному маю был полон лишений и огромных потерь. Почти 27 млн советских граждан погибли на фронтах, в тылу и в лагерях смерти. В каждой подмосковной семье хранят историю своих близких, которые самоотверженно боролись с фашизмом, без устали трудились в тылу. Память о подвиге поколения победителей, как знамя, ведёт нас сквозь время и передаётся из поколения в поколение. Год защитника Отечества только подчёркивает неразрывную связь и преемственность», – написал Брынцалов в своём ТГ-канале.
Парламентарий назвал 9 мая праздником, дороже которого нет и не будет.
«Мы встречаем его со слезами на глазах и священным трепетом в груди. В решающие годы наши отцы, деды и прадеды без колебаний разделили свою судьбу с судьбой страны. Благодаря их силе духа и любви к Родине был положен конец самой страшной в истории человечества войне», – отметил спикер Мособлдумы.
Он поблагодарил ветеранов за жизнь и свободу и отдал дань память павших героев.

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#история
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Ветеран из Подмосковья провёл Парад Победы на трибуне рядом с Путиным
09 мая 2025, 14:14

Фото: 360.ru

99-летний ветеран Великой Отечественной войны, уроженец подмосковного Серпухова Евгений Александрович Знаменский на Параде Победы сидел на трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 360.ru.
«Во время Великой Отечественной войны Евгений Александрович Знаменский участвовал в освобождении Изюма, Лисичанска, Краснодона и Запорожья. Службу Евгений Александрович начал автоматчиком, а затем его перевели в 185-й гвардейский артиллерийский полк, с которым он встретил Победу в Берлине», — говорится в сообщении.

Фото: 360.ru

На трибуне с главами государств был также Иван Степанович Мартынушкин: последний из ныне живущих освободитель узников концлагеря. Мартынушкин также является одним из создателей системы ядерного сдерживания.

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#московская область
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В молодёжной патриотической акции в Ступине приняли участие около тысячи человек
09 мая 2025, 13:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Патриотическую молодёжную акцию «Помним подвиг на фронте! Помним подвиг в тылу!», посвящённую Победе в Великой Отечественной войне, провели в Ступине накануне 9 мая, её участниками стали около тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В сквере Героя Советского Союза Владимира Полякова в память о защитниках Родины 942 горящими свечами выложили цифры «1941-1945». Огонь для свечей участникам акции символично передали от Вечного огня реконструкторы из исторических клубов, одетые в солдатскую форму времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Акция проводилась также у стелы «Город трудовой доблести». Там участники свечами выложили цифру 80 и слово «Победа».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Кроме того, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев и ученик школы №2 Филипп Жуков передали «Капсулу Победы» с посланием потомкам директору Ступинского историко-краеведческого музея Дмитрию Шалыгину.

Мероприятие завершилось концертом и салютом.

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