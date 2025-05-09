В Ивантеевке открыли памятную доску в честь лётчика Прокудина на улице его имени

Фото: пресс-служба г. о. Пушкинский
В Ивантеевке открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Алексея Прокудина. Она появилась на доме по улице, носящей имя ветерана, сообщили в пресс-службе, рассказали в пресс-службе городского округа Пушкинский
Алексей Николаевич Прокудин – штурман дальней авиации, участник битвы за Москву и героической обороны Сталинграда. Он выполнял самые ответственные задания, не раз отправлялся в самое пекло войны. На его счету – 255 боевых вылетов. В августе 1944 года штурману звена 108-го авиационного полка дальнего действия капитану Прокудину присвоили звание Героя Советского Союза.
От имени главы муниципалитета Максима Красноцветова она поблагодарила инициаторов установки мемориальной доски, а также автора идеи – депутата окружного Совета депутатов Владимира Савенко и его единомышленникам, родным и близким героя за сохранение памяти и преемственности поколений.
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«Открытие памятной доски – знаковое событие для округа. Алексей Николаевич был настоящим офицером – честным, храбрым, преданным своему делу. Его жизнь стала образцом для многих поколений защитников Отечества. Сегодня, открывая памятную доску, мы не только почтили память героя, но и передали эстафету мужества и чести молодому поколению», – сказала уполномоченный главы округа Нина Ушакова.Фото: пресс-служба г. о. Пушкинский
От имени главы муниципалитета Максима Красноцветова она поблагодарила инициаторов установки мемориальной доски, а также автора идеи – депутата окружного Совета депутатов Владимира Савенко и его единомышленникам, родным и близким героя за сохранение памяти и преемственности поколений.
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Лора Луганская