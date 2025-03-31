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Строительная готовность детского сада в ЖК «Егорово Парк» составляет 45%

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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В городском округе Люберцы в ЖК «Егорово Парк» продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 285 детей. В настоящее время завершено возведение монолитного каркаса, ведётся кладка стен и устройство кровли. Остекление выполнено на 90%, также монтируются системы вентиляции и водоснабжения.
Общая строительная готовность объекта составляет 45%. В процессе работ ежедневно задействовано 30 специалистов, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Трёхэтажное здание площадью 5,1 тысячи квадратных метров разместится в северо-восточной части комплекса. Дошкольное учреждение будет принимать детей от 2 до 7 лет. В нём предусмотрено 12 многофункциональных групп, в каждой из которых будут игровые зоны, спальни, буфетные, туалеты и раздевалки. Дизайн помещений выполнен в светлых оттенках с яркими акцентами, а каждая группа получит индивидуальное цветовое оформление.



На первом этаже разместят пищеблок и медицинский кабинет с процедурной. Второй этаж оборудуют музыкальным и спортивным залами, пространством для кружков, а также кабинетом логопеда. Кроме того, предусмотрены административные и хозяйственные помещения: кабинеты заведующего и завхоза, кладовые. Для удобства маломобильных граждан в здании установят лифт и адаптированные санузлы. Входная зона будет включать просторный вестибюль с колясочной и пост охраны.

На прилегающей территории у каждой группы появятся игровые площадки с песочницами, лабиринтами и развивающим оборудованием. Для занятий спортом на свежем воздухе оборудуют две площадки с безопасным резиновым покрытием. Более половины территории озеленят, высадив деревья и кустарники, а также установят освещение. Рядом с детским садом предусмотрены парковочные места для автомобилей родителей.

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Юным жителям Каширы торжественно вручили их первые паспорта
31 марта 2025, 10:00

Пресс-служба администрации г.о. Кашира

В Кашире прошла торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам России. Девятнадцать мальчиков и девочек получили свой первый документ, удостоверяющий личность, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С приветственной речью выступил глава округа Михаил Шувалов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

«Каждый раз, вручая паспорта граждан, делаю это с большой радостью. Именно вы, ребята, придете нам на смену и будете определять будущее России. Растите, учитесь и уже сейчас задумывайтесь, кем хотите стать! Ведь каждому из вас нужно найти свою дорогу, ту, по которой вы пойдете в жизни. А основа ее закладывается именно сейчас», — сказал он.
Заместитель председателя окружного Совета депутатов Игорь Кручинин также обратился к ребятам с напутственными словами.

«С получением паспорта каждый из вас становится особо ответственным за свои слова и поступки. Открывает паспорт и новые возможности в учебе, личностном развитии, работе. Идите к новым вершинам. И пусть вашими успехами гордятся учителя и родители, гордится страна», — подчеркнул он.

В завершение мероприятия была сделана общая фотография на память.

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В Кашире состоялся спортивный праздник с участием российских футболистов
31 марта 2025, 09:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Известные российские футболисты Дмитрий Аленичев и Егор Титов приняли участие в масштабном спортивном мероприятии в Кашире, которое проходило во Дворце спорта «Юбилейный». Знаменитости провели мастер-классы для молодых спортсменов, а затем вышли на поле в составе команд администрации округа и ветеранов Каширы, продемонстрировав яркий, честный и красивый футбол, сообщает пресс-служба городского округа.
В состав команды окружной администрации вошли представители местного руководства: глава городского округа Кашира и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, его первый заместитель Евгений Тертышников, а также руководитель Каширской городской федерации футбола Дмитрий Морозов и другие.

Противостояла команде администрации сборная местных ветеранов футбола, ныне работающих с подрастающим поколением. В их числе были опытные тренеры Николай Штукатуров и Иван Забелин, а также другие известные в районе спортсмены.

В конце мероприятия все желающие смогли получить автографы и сделать памятные фотографии со звёздами российского футбола.

Игра закончилась со счетом 10:10.

«Сегодня мы поделились нашим богатым игровым опытом с юными футболистами и приняли участие в товарищеском матче команд администрации и ветеранов. И я, и Егор Титов получили искреннее удовольствие, общаясь с молодыми игроками, руководством муниципалитета и каширскими зрителями — фанатами футбола», — подчеркнул игрок российского футбола, звезда «Локомотива», «Спартака», «Ромы» и «Порту» Дмитрий Аленичев.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Поделился впечатлениями и Дмитрий Морозов, который отметил, что получил удовольствие от мероприятия.

«Мы все получили удовольствие от большого спортивного праздника и участия в нём Дмитрия Аленичева и Егора Титова. Сегодня на поле разыграли комбинацию с Дмитрием Аленичевым. Я болельщик «Спартака» и знаю их стенки и забегания. И когда получил пас от Аленичева, а потом состоялся гол, он сразу отметил этот спартаковский стиль. Было интересно играть с футболистами такого высокого уровня», — сказал он.

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Подмосковная спортсменка выиграла «масс-старт» чемпионата России по биатлону
31 марта 2025, 09:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Подмосковная биатлонистка Анастасия Халили завоевала золотую медаль на чемпионате России, впервые в своей карьере. Она одержала победу в «масс-старте», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Анастасия преодолела дистанцию в 12,5 километров за 41 минуту 45 секунд, допустив три промаха. Она опередила ближайшую соперницу Анастасию Егорову на 29 секунд. Третье место заняла Ирина Казакевич, которая отстала от лидера на 39 секунд и совершила четыре ошибки.

«Я рада, что сейчас все получается. Надеюсь, что в концовке сезона покажу то, что я действительно натренировала, на что я способна. 30 секунд преимущество — это здорово и это то, к чему я хочу стремиться в каждой гонке», — поделилась Халили в беседе с «Матч ТВ»

Ранее Анастасия Халили завоевала золотую медаль в составе команды региона на чемпионате России в смешанной эстафете.

С 26 по 30 марта в Ханты-Мансийске проходил чемпионат России по биатлону в дисциплинах «спринт», «гонка преследования», «эстафета» и «масс-старт». Этот турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Подольский театр моды «Эксклюзив» стал лауреатом Международного конкурса «Ты лучший»
Театр моды «Эксклюзив» из Подольска стал лауреатом конкурса «Ты лучший»
30 марта 2025, 18:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Подольский театр моды «Эксклюзив» из Дворца культуры «Октябрь» стал лауреатом I степени на Международном творческом фестивале-конкурсе «Ты лучший», который организован арт-центром «Триумф» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба администрации г.о. Подольск.
Отмечается, что коллектив выступил на конкурсе с младшим составом в возрасте от шести до девяти лет в показе стилизованной народной коллекции «У нас нонче субботея». Показ подготовили режиссёр-постановщик театра Ирина Лаптева и хореограф Надежда Борисова.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Сотрудниками театра моды был подготовлен ансамбль костюмов, которые созданы по фольклорным мотивам. Авторы постарались отразить в коллекции красоту и широту русской души. В ансамбль входят просторная русская рубаха, косоклинный сарафан с фартуком-занавеской и жакеты, крой которых заимствован у душегрей.

В состав жюри конкурса вошли заслуженные деятели искусств России, доктора искусствоведения, академики, профессоры, эксперты международного класса по хореографии и профессиональные актёры.

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Глава Подольска Артамонов поздравил призёров Национальной технологической олимпиады
Григорий Артамонов поздравил призёров Национальной технологической олимпиады
30 марта 2025, 16:17

Евгений Глазунов (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил юных жителей Евгения Глазунова и Ахмеда Азиева, ставших призёрами Национальной технологической олимпиады. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Учащиеся школы имени Д.И. Зернова достойно представили округ на соревновании по направлению «Автоматизация бизнес-процессов». Глазунову и Азиеву удалось справиться с реальной инженерной задачей. Команда «Помидорки» придумала, как можно модернизировать деревообрабатывающее производство, чтобы сделать из него суперэффективный завод по оптимизации.

Глазунов и Азиев успешно прошли испытание и продемонстрировали глубокие знания в области анализа данных, программного управления и проектного мышления. Решения школьников оказались результативными, практичными и перспективными.

Ахмед Азиев (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

«Эта победа – не случайность, а результат ежедневного труда, любознательности, веры в себя и, конечно, настоящего инженерного таланта. Гордимся вами! Пусть это будет только началом большого и вдохновляющего пути!», – отметил Григорий Артамонов.
Национальная технологическая олимпиада организует всероссийские многопрофильные инженерные соревнования для учащихся 8-11 классов. Школьникам предлагается выбрать подходящее направление из 32-х представленных. Состязания проходят в три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный командный и финал.

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