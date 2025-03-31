Строительная готовность детского сада в ЖК «Егорово Парк» составляет 45%

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В городском округе Люберцы в ЖК «Егорово Парк» продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 285 детей. В настоящее время завершено возведение монолитного каркаса, ведётся кладка стен и устройство кровли. Остекление выполнено на 90%, также монтируются системы вентиляции и водоснабжения.
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Дайана Хусинова