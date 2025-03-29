В Подольске 600 семей переселят из аварийных домов в новое комфортабельное жильё

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В Подольске 600 семей переселят из аварийного жилья в новые комфортабельные дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
«В 2024 году 194 жителей округа переехали в новое жильё из аварийного. Для них построили комфортабельный дом на улице Плещеевской по программе главы региона Андрея Воробьёва. На этом не останавливаемся. В ближайшие год-два ещё сотни людей получат возможность жить в достойных условиях. И это только начало — уже строим дома для ещё 600 семей, чтобы как можно больше людей смогли жить в достойных условиях. Приступили к возведению новостроек на улице Южный посёлок в Климовске, в скором времени начнём строительство ещё одной многоэтажки на улице Банной», – сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Также в прошлом году 131 многодетная семья получила бесплатные земельные участки, в 2025 году их число вырастет до 154.
Администрация округа с особым вниманием относится к детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей. Так, в 2024 году 49 из них обрели собственное жильё. Большинство выбрали сертификаты, но при этом жить остались в родном городе Подольске.
«Мы развиваем Подольск как округ с удобной, современной и безопасной средой. Заключаем договоры комплексного развития территорий, сносим аварийные и незаконные постройки — в 2024 году их было 65. Продолжим эту работу, чтобы каждый уверенно строил своё будущее в Городском округе Подольск», – отметил в заключение Артамонов.Читайте также:
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Анастасия Чинкова