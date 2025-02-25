В Кашире демонтируют 15 объектов нестационарной торговли

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Пятнадцать нестационарных торговых объектов из 30 имеющихся ликвидируют на территории городского округа Кашира в 2025 году, этот список может быть расширен при выявлении нарушений, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Если нестационарный торговый объект незаконно установлен на муниципальной земле, либо есть нарушения в его размещении или осуществлении деятельности, то его демонтируют после выдачи предписания. Если объект на частной земле, то мы проводим работу с собственником, а затем обращаемся в суд. В этом году мы приведем в порядок муниципальную и частную территорию», — сказала начальник отдела по экономической политике администрации округа Кашира Оксана Новосельцева.Работы по демонтажу должны будут оплатить сами собственники торговых объектов.
Демонтаж нестационарных торговых объектов проводится по всей Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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Лев Каштанов