Подмосковные спасатели освободили юную каширянку, застрявшую ногой в заборе

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса освободили ногу 11-летней девочки, застрявшую между прутьями металлического забора. Инцидент произошёл в городском округе Кашира, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов позвонили проходившие мимо подростки. Как выяснилось, девочка шла заниматься на стадион. Идти до центрального входа было далеко, и она решила перелезть через забор, чтобы срезать путь. Однако, забравшись наверх, юная спортсменка неловко повернула ногу, и та застряла между прутьями ограждения. Ребята пытались помочь школьнице, но поняли, что без помощи спасателей не обойтись», – говорится в сообщении.Прибыв на вызов, работники дежурной смены приподняли подростка над забором, помогли развернуть ногу и освободили застрявшую конечность. Напоив замёрзшую девочку горячим чаем, спасатели отвезли ее домой. В медицинской помощи юная спортсменка не нуждалась.
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Лора Луганская