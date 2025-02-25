Военно-спортивная игра «Каширский рубеж» собрала около 80 участников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Около 80 человек приняли участие в военно-спортивной игре «Каширский рубеж», состоявшейся 23 февраля в городском парке в Кашире-2, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Игра является обновлённой версией «зарницы» и проводится в округе уже во строй раз. Боевые задачи перед командами-участниками поставил руководитель патриотического клуба «Наследники Победы» Олег Никитин.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Участниками «Каширского рубежа» стали жители Каширы, а также представители Ступина и Озёр. Все команды справились с заданиями.
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«В задание вошло управление дронами, преодоление полосы препятствий, встречный бой, переход через минное поле, метание гранат, штурм опорного пункта и демонстрация снайперских навыков. А посты с часовыми и засады организовали на игровом поле реконструкторы», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Участниками «Каширского рубежа» стали жители Каширы, а также представители Ступина и Озёр. Все команды справились с заданиями.
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Лев Каштанов