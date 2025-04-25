В Кашире рассказали о программе празднования Дня Победы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, будут проходить 9 мая в нескольких населённых пунктах городского округ Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Праздник начнётся с возложения цветов к Вечному огню на Аллее славы в Кашире-2. Затем церемонию возложения цветов проведут на мемориале в поселке Зендиково. В полдень в Кашире-1 все жители смогут помолиться о воинах, защищавших нашу страну во времена Великой Отечественной войны и тех, кто сражается сейчас», — говорится в сообщении.А вечером в городском парке Каширы-2 состоится концертная программа, на которой выступят артисты Московской областной филармонии, кроме того, будет организован.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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