Жителей и гостей Каширы приглашают активно отдохнуть в парках

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Парки Каширы приглашают жителей и гостей города на разнообразные мероприятия. В соответствии с губернаторской программой «Парки Подмосковья» предлагается множество интересных активностей для всех возрастов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха и многое другое ждёт посетителей наших парков на этой неделе», – рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.Найти подробную информацию и записаться на мастер-класс можно в ТГ-канале или по ссылке.
Отмена мероприятий возможна из-за непогоды.
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