В Подмосковье стартует бесплатное обучение на аппаратчика химводоочистки

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Бесплатно получить профессию «Аппаратчик химводоочистки» предлагает Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства, пройти курс могут все желающие, в том числе не имеющие опыта работы водоподготовительным оборудованием, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«В программу курса входят такие темы, как «Автоматизация на водоподготовке, контрольно-измерительные приборы», «Химический контроль на водоочистке», «Способы обработки вод», «Устройство и правила эксплуатации водоподготовительного оборудования», «Работа с трубопроводами, насосами, теплообменниками и арматурой» и пр.», — говорится в сообщении.Курс начнётся 26 апреля, обучение будет проходить на базе МУП «Теплосеть» в округе Кашира.
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