В Клину провели тренировку по гражданской обороне
Областную тренировку по гражданской обороне провели в филиале колледжа «Подмосковье» в Клину в четверг, 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На мероприятие приехали заместители директоров по безопасности из 57 различных образовательных госучреждений Московской области. Сначала для них провели семинар, посвящённый алгоритму действий при воздушной тревоге, а затем начались учения. За ходом тренировки участники семинара следили по мультиэкрану.
В колледже готовились к тренировке в течение месяца, поэтому всё прошло успешно.«Согласно легенде, в автокласс влетел боевой дрон и спровоцировал взрыв баллонов с газом. Пострадали пять человек. По сигналу тревоги педагоги увели студентов в подвальное укрытие и вызвали пожарных и скорую», — говорится в сообщении.