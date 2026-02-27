В Клину провели тренировку по гражданской обороне

27 февраля 2026, 10:32

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Областную тренировку по гражданской обороне провели в филиале колледжа «Подмосковье» в Клину в четверг, 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На мероприятие приехали заместители директоров по безопасности из 57 различных образовательных госучреждений Московской области. Сначала для них провели семинар, посвящённый алгоритму действий при воздушной тревоге, а затем начались учения. За ходом тренировки участники семинара следили по мультиэкрану.



