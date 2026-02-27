Для школьников и студентов Электростали организовали военно-прикладную игру

27 февраля 2026, 09:24

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Электросталь

Военно-прикладная игра «Полигон-2026» состоялась на территории парка «Авангард» в Электростали. Участие в ней приняли 16 команд, представляющих школы и колледжи округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Игра проводилась в два этапа: на первом ребята продемонстрировали умение обращаться с автоматом Калашникова — разбирали и собирали его, а также заряжали магазин патронами. Кроме того, этап включал соревнование по меткости в лазерном тире.





«На втором этапе участники проходили физические испытания: преодолевали комбинированную полосу препятствий, отжимались, приседали и переносили условно раненого на носилках», — говорится в сообщении.