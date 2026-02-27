«Легенды хоккея» сыграют с жителями Солнечногорска и Талдома

27 февраля 2026, 09:59

Сразу две игры пятого зимнего сезона проекта «Выходи во двор» состоятся в Московской области в первую неделю весны. 5 марта «Легенды хоккея» встретятся с командой жителей Талдомского округа, а 7 марта — с солнечногорцами. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





За команду «Легенды хоккея» играют звёзды КХЛ, олимпийские чемпионы и чемпионы мира.





«В Талдомском округе матч будет проходить в посёлке Запрудня, на катке у дома №59 по Первомайской улице. Мероприятие, включающее мастер-класс для маленьких хоккеистов, конкурсы и викторины, начнётся в 18:00», — говорится в сообщении.