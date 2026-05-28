Участие в предварительном голосовании ЕР приняли 470 тыс. жителей Подмосковья
Свыше 470 тысяч жителей Московской области приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» с 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на региональный оргкомитет по проведению процедуры.
Своё мнение о важности участия в этом голосовании высказала одна из кандидаток — военный фельдшер из Ступина Герой России Людмила Болилая.
«Единая Россия» — это партия президента. Партия, которая принимает решения, основываясь на мнении людей, и предварительное голосование является тому подтверждением. Кому люди доверят, тот в итоге и будет участвовать в выборах в Госдуму и Мособлдуму. Поэтому выбирать нужно тех, кто сможет выполнить задачи, поставленные президентом», — сказала Людмила Болилая.Предварительное голосование в этом году проходит исключительно в электронном виде на сайте PG.ER.RU. Оно продлится до 31 мая.