В Подмосковье с начала года подали более 400 заявок на проведение киносъёмок
Свыше 400 заявок на согласование мест для съёмок поступило на цифровую киноплатформу Московской области с момента её открытия в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
С помощью платформы представители киноиндустрии могут подобрать для съёмок одну из 120 локаций, ориентируясь на фотографии и технические характеристики объектов.
«Чаще всего заявки поступали на места, расположенные в округах Красногорск, Дмитровский и Сергиево-Посадский», — отмечается в сообщении.На платформе также доступны примеры уже проведённых в регионе съёмок. Кроме того, можно посоветоваться со специалистами по вопросам организации съёмочного процесса и получить поддержку Кинокомиссии Московской области.