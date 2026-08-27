В Подмосковье с начала года подали более 400 заявок на проведение киносъёмок

27 августа 2026, 09:50

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 400 заявок на согласование мест для съёмок поступило на цифровую киноплатформу Московской области с момента её открытия в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





С помощью платформы представители киноиндустрии могут подобрать для съёмок одну из 120 локаций, ориентируясь на фотографии и технические характеристики объектов.





«Чаще всего заявки поступали на места, расположенные в округах Красногорск, Дмитровский и Сергиево-Посадский», — отмечается в сообщении.