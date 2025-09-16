В Звенигородском манеже открывается выставка Александра Волкова «Среда обитания»
В Большом зале Звенигородского манежа 20 сентября откроют выставку члена-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного художника России, доцента Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Александра Волкова. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В экспозиции представлены пейзажи дорогих сердцу автора мест. Отсюда и название выставки. Его детство прошло в Ташкенте, квартира-мастерская находится в Москве, а окрестности Звенигорода вдохновляли мастера с 1980-х годов. Влияние этих трёх городов прослеживается во всём творчестве художника», – пояснили в ведомстве.В экспозиции – живопись, скульптура и графика. Выставка позволит увидеть многогранность творчества Волкова, которое объединяет опыты русского авангарда ХХ века, мировых мастеров абстракционизма и уникальное колористическое восприятие, унаследованное от отца – знаменитого художника Александра Николаевича Волкова.
Выставка «Среда обитания» – продолжение международного выставочного проекта «Свет между мирами», который проходит в музее «Новый Иерусалим». Там представлены работы Александра Николаевича и старшего брата художника Валерия Александровича.
Выставка будет работать до 2 ноября. Билеты можно купить на сайте или в музее.