Фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» открыл приём заявок
Стартовал приём заявок на участие во II фестивале народного творчества «Подмосковные узоры». Подать заявку можно до 28 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль посвящён художественным промыслам и народному творчеству Подмосковья. К участию приглашаются творческие коллективы народного танца, вокалисты и инструменталисты региона, а также художники и ремесленники. В этом году для желающих впервые состоится конкурс художественных работ, лучшие из которых напечатают как сувенирные открытки», – рассказали в ведомстве.Подать заявки на участие можно на сайте.
Фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» пройдёт 11 октября в Зарайском центральном парке. Гостей познакомят с культурным кодом региона, особенностями богородской резьбы по дереву, федоскинской росписи, ручной набойки рисунка на ткань и другими традициями художественного промысла. Они смогут посетить творческие мастер-классы и познавательные лекции.
Как добавили в пресс-службе, проект реализуют с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».