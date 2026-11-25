В Коломне отремонтировали здание выездной службы областного детского хосписа
В Коломне после капремонта открылось здание выездной патронажной службы филиала Московского областного детского хосписа. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Служба оказывает паллиативную медицинскую помощь нуждающимся в ней детям на дому.
«В обновлённом здании работают восемь патронажных бригад. Под наблюдением специалистов – почти 400 детей, нуждающихся в паллиативной помощи и особом медицинском сопровождении. Специалисты выезжают к ним на дом, контролируют состояние, проводят обследования и медицинские процедуры, консультируют и обучают родителей. Это позволяет маленьким пациентам получать медицинское сопровождение в привычной обстановке», – пояснил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В состав выездных бригад входят врачи-педиатры, анестезиологи-реаниматологи, неврологи, массажисты, медсёстры и медицинские психологи. Они оказывают комплексную помощь ребёнку и его семье.
«Открытие отремонтированного здания в Коломне позволит создать комфортные условия для работы специалистов выездной службы, которая ежедневно помогает детям и их семьям. В обновлённом здании оборудованы кабинеты для работы и комнаты для отдыха персонала, организован гараж для автомобилей», – рассказал главврач Московского областного хосписа для детей Андрей Ишутин.Задать вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру +7 (498) 683-83-83. В Подмосковье также работает интернет-портал «Паллиативная помощь».