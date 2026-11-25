В Пушкине обсудят изучение истории местных фабрикантов
Круглый стол на тему: «Фабриканты Пушкинского края: история, судьбы, малоизвестные факты» проведёт Пушкинский краеведческий музей в четверг, 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие состоится в Центральной городской библиотеке. Его цель — обсудить, насколько изучена история промышленности края, и определить направления дальнейших исследований.
«На круглом столе председатель местного отделения Союза краеведов России, заслуженный работник культуры РФ Василий Панченков представит доклад «Новое о старом. К истории пушкинских фабрик», краевед Алексей Житарь — доклад ««Немецкие фабриканты в Московской губернии. Пельтцеры. Фабрика искусственной шерсти в селе Барково», а краевед Елена Алексеева — доклад «1917 год: ивантеевские фабрики и судьбы их владельцев», — говорится в сообщении.Круглый стол начнётся в полдень. Адрес Центральной городской библиотеки: Московская область, Пушкино, улица Тургенева, дом №24.