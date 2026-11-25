25 ноября 2026, 14:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пройти бесплатную диагностику на разные виды онкозаболеваний смогут жители Московской области в ближайшую субботу, 28 ноября, в центрах амбулаторной онкологической помощи региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.





На онкоскрининги приглашают всех желающих в возрасте от 18 лет. Проверить можно будет новообразования на коже, а также состояние пищеварительной и дыхательной систем. Кроме того, женщины смогут пройти проверку на рак молочных желез, а мужчины — ПСА-тест, выявляющий онкозаболевания простаты.





«Обследования в рамках дней открытых дверей в областных центрах амбулаторной онкологической помощи проводятся регулярно. С начала года такой возможностью воспользовались уже свыше шести тысяч человек», — рассказал зампред подмосковного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.