В онкоцентрах Подмосковья 28 ноября проведут день открытых дверей
Пройти бесплатную диагностику на разные виды онкозаболеваний смогут жители Московской области в ближайшую субботу, 28 ноября, в центрах амбулаторной онкологической помощи региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
На онкоскрининги приглашают всех желающих в возрасте от 18 лет. Проверить можно будет новообразования на коже, а также состояние пищеварительной и дыхательной систем. Кроме того, женщины смогут пройти проверку на рак молочных желез, а мужчины — ПСА-тест, выявляющий онкозаболевания простаты.
«Обследования в рамках дней открытых дверей в областных центрах амбулаторной онкологической помощи проводятся регулярно. С начала года такой возможностью воспользовались уже свыше шести тысяч человек», — рассказал зампред подмосковного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Приём будет проводится с 9:00 до 14:00. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.