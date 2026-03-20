В Коломне с 21 марта разведут Митяевский наплавной мост

20 марта 2026, 15:30

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна

Митяевский наплавной мост на автодороге Коломна — Парфентьево — М-5 «Урал» разведут в 5 утра в субботу, 21 марта, в связи с началом паводка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Коломна.





Жителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.





«Сейчас гидрологическая обстановка спокойная. Таяние снега идёт постепенно, резкого повышения воды нет. О возможных изменениях и открытии движения по Митяевскому мосту сообщим дополнительно», — сказал начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности окружной администрации Владимир Чучкалов.