В Коломне с 21 марта разведут Митяевский наплавной мост
Митяевский наплавной мост на автодороге Коломна — Парфентьево — М-5 «Урал» разведут в 5 утра в субботу, 21 марта, в связи с началом паводка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Коломна.
Жителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.
«Сейчас гидрологическая обстановка спокойная. Таяние снега идёт постепенно, резкого повышения воды нет. О возможных изменениях и открытии движения по Митяевскому мосту сообщим дополнительно», — сказал начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности окружной администрации Владимир Чучкалов.Движение по мосту останется перекрытым на весь период высокой воды. Мониторинг ситуации ведётся постоянно, информация поступает от шести автоматических датчиков, три из которых установлены на реке Коломенке, два — на Оке и один на Москве-реке.