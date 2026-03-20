В посёлке Радовицкий под Шатурой построят котельную
Блочно-модульную котельную мощностью 11,9 МВт планируют построить в посёлке Радовицкий округа Шатура. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести подготовительную работу и построить котельную по адресу: посёлок Радовицкий, Спортивная улица, дом №13. Завершить строительство нужно в текущем году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 170 миллионов 176 тысяч 758 рублей 78 копеек. Заявки принимаются до 26 марта. Финансирование предусматривается из бюджетов Московской области и округа Шатура.