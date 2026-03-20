Строительство школы в ЖК «Резиденция Сколково» завершат до конца года

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 750 учеников, строят на территории жилого комплекса «Резиденция Сколково» в Одинцовском округе. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.





«Школу начали возводить в сентябре 2023 года. Сейчас полностью готов монолитный каркас здания, выполнена кладка наружных и внутренних стен, смонтированы светопрозрачные конструкции, крыша и лифтовое оборудование», — говорится в сообщении.