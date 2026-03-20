Строительство школы в ЖК «Резиденция Сколково» завершат до конца года

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 750 учеников, строят на территории жилого комплекса «Резиденция Сколково» в Одинцовском округе. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.

«Школу начали возводить в сентябре 2023 года. Сейчас полностью готов монолитный каркас здания, выполнена кладка наружных и внутренних стен, смонтированы светопрозрачные конструкции, крыша и лифтовое оборудование», — говорится в сообщении.
Общая площадь школы составляет более 12,4 тыс. квадратных метров. Там разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку, медпункт, столовую и административные помещения.
Лев Каштанов

