Строительство школы в ЖК «Резиденция Сколково» завершат до конца года
Школу, рассчитанную на 750 учеников, строят на территории жилого комплекса «Резиденция Сколково» в Одинцовском округе. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.
«Школу начали возводить в сентябре 2023 года. Сейчас полностью готов монолитный каркас здания, выполнена кладка наружных и внутренних стен, смонтированы светопрозрачные конструкции, крыша и лифтовое оборудование», — говорится в сообщении.Общая площадь школы составляет более 12,4 тыс. квадратных метров. Там разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку, медпункт, столовую и административные помещения.