В Коломну привезут великую православную святыню

14 апреля 2026, 09:26

Ковчег с частицей мощей святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, привезут в Коломну. Поклониться святыне можно будет 23 и 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ковчег разместят Тихвинском храме на Соборной площади. Торжественная встреча святыни состоится 23 апреля в 8:45, а затем митрополит Крутицкий и Коломенский Павел и митрополит Калужский и Боровский Климент проведут богослужение.





«Ковчег будет доступен для прихожан 23 апреля с утра до семи часов вечера, а 24 апреля — с 8:00 до 16:30», — говорится в сообщении.